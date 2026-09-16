За мен най-голямата новина от годишната реч на председателя на ЕК Урсула фон дер Лайен е идеята за създаването на нов Съвет по сигурността на европейска територия, заедно с Канада, Норвегия, Великобритания и Украйна. Това заяви пред журналисти в Страсбург президентът Илияна Йотова.

„За първи път чувам за това предложение. Имах възможност да разменя няколко думи и с канадския министър-председател тук в кулоарите. Той ме увери, че този проект предстои да бъде детайлизиран. Да видим как ще изглежда в цялост. Ако е свързан с европейската автономия по сигурността - нещо, на което аз съм един от най-големите привърженици, и повече независимост по отношение на отбраната на Европейския съюз, само бих приветствала такъв проект”, каза Йотова.

Илияна Йотова заминава на работно посещение в Страсбург

Тя отказа да коментира дали би свикала КСНС у нас. „Никога не коментирам вътрешни теми от чужбина. А и не съм видяла и последните документи, които съм помолила да бъдат подготвени по темата”, каза тя.

Един от акцентите в речта на Урсула фон дер Лайен беше цената на живота. Йотова каза, че и в България ситуацията с финансите и социалната политика е тежка, но проблем има в цяла Европа, особено сега с настъпващата зима. „И по отношение на доставките на горива, защото и конфликтът в Украйна, както и конфликтът в Близкия изток, слагат твърде много рестрикции и ограничения и трябва да се вземат много спешни мерки в това отношение”, каза Йотова.

Йотова запозна генералния секретар на Съвета на Европа със случая на Ива Михайлова

„На второ място, струва ми се, че това, което ще направи правителството, е с подготовката за следващия бюджет, за да може да се разпределят по-добре средствата за социални нужди, тъй като това правителство завари бюджета с един огромен дефицит, който някъде минус 2 милиарда може би още от 2024 година, за да се скрие този дефицит за приемането на еврото", каза президентът.

Тя разговаря днес с генералния секретар на Съвета на Европа Ален Берсе. Основните теми са били три.

„Първата е свързана със самата реформа на Съвета на Европа. Един проект, който той е предоставил на всички 46 държави членки и по който българската страна вече работи. Идеята на Ален Берсе е да засили политическата роля на Съвета на Европа, тъй като от самото си създаване е повече посветен на опазването и гарантирането на човешките права”, каза Йотова.

„Втората тема беше свързана с движението на досието по ОМО „Илинден“ и много се надяваме, че на едно от следващите заседания най-накрая тази сага ще приключи. Аз подчертах българската позиция още веднъж, за да я чуе той от първоизточника”, каза Йотова.

„И на трето място - историята с това младо 23-годишно момиче, Ива Михайлова. Описах на господин Берсе всичко, което българската държава е направила до този момент”, каза Йотова.

„Ние ще се борим докрай момичето да получи лечение”, допълни президентът.

Снимка: Президентство

В Страсбург Илияна Йотова е обсъдила актуални теми от дневния ред на Европейския съюз и с председателя на Европейския парламент Роберта Мецола. Акцент в разговора е била Многогодишната финансова рамка на ЕС за периода 2028–2034 г., съобщават от пресцентъра на президентството. Йотова е подчертала планираната нова философия на разпределение на средствата, за която има опасения, че ще ощети по-слабо развитите държави членки.

Президентът е отбелязала необходимостта от засилване на общата сигурност на ЕС в контекста на конфликтите в Украйна и Близкия изток, като е поставила фокус върху значението на Черно море за сигурността на цяла Европа.

Илияна Йотова и Роберта Мецола са коментирали и анонсираната от председателя на ЕК идея за създаване на Европейски съвет за сигурност.

Тема на срещата между Илияна Йотова и Роберта Мецола е била и европейската политика за миграцията, що се отнася до охраната на външните граници на ЕС и връщането на мигрантите в техните страни на произход. Йотова е подчертала, че като външна граница на ЕС България допринася активно за защитата на Съюза.

В разговора с Роберта Мецола Илияна Йотова е изтъкнала необходимостта от засилване на координацията на Европейския парламент с националните парламенти, за каквато настояват и български евродепутати, с които по-рано президентът имаше среща.

Редактор: Ина Григорова