„Зад използването на изкуствения интелект в училище трябва да стои добре развито критично мислене". Това заяви директорът на 107. училище „Хан Крум“ Данко Калапиш в ефира на NOVA NEWS. По думите му децата вече активно използват изкуствения интелект, но е важно да бъдат научени да го правят правилно и безопасно.

Калапиш коментира новата платформа за учители с готови уроци, проекти и ресурси за обучение по STEM и изкуствен интелект. Според него съдържанието, което е разгледал до момента, е по-подходящо за ученици от пети клас нагоре. За по-малките обаче са необходими базови знания за изкуствения интелект, които да бъдат въведени целенасочено чрез предмета „Компютърно моделиране“, смята още директорът.

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Според него платформата е важна не само за учениците, но и за учителите, които трябва да знаят как да използват технологиите правилно. По думите му е необходима и ясна рамка за внедряването на изкуствения интелект в училищата. „На пазара има множество различни продукти, част от които са лицензирани и проучени, а други – не. Затова както директорите, така и учителите трябва да са внимателни при избора и употребата им", смята той.

Калапиш разказа, че самият той използва изкуствен интелект в преподавателската, административната и научната си работа. Според него границата между полезното и неправилното използване на технологията е много тънка.

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Директорът коментира и резултатите на българските ученици в международното изследване PISA. Според него те трябва да бъдат разглеждани в контекста на разликите между учебните програми в България и уменията, които се измерват в изследването. „Българските ученици показват сериозна научна подготовка и имат успехи в международни състезания по природни науки, математика и роботика. В същото време обаче има нужда от по-сериозна работа върху уменията, които PISA оценява", коментира Калапиш.

Той смята, че е необходимо да се намери баланс между научната подготовка и развитието на практически умения и компетентности.

Калапиш засегна и темата за дисциплината и възпитанието на учениците. Според него училището не може да бъде единственият източник на възпитание. „Училището и родителите трябва да вървят ръка за ръка“, заяви той. По думите му част от възпитанието се случва в училище, но друга важна част е отговорност на семейството.

Директорът призова за по-активна работа с родителите и за развитие на училищата за родители. Според него има случаи, в които родителите сами признават, че не знаят как да се справят с поведението на децата си.

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Пореден сигнал за бомба в училището

Директорът съобщи и че 107. училище е получило пореден сигнал за бомба. По думите му в рамките на два дни са постъпили няколко сигнала, като последният бил получен в 11:19 часа. Той благодари на органите на реда за бързата реакция и подчерта, че сигналите до момента са били фалшиви.

Целия разговор гледайте във видеото.

Редактор: Дарина Методиева