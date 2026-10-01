Конкурси за директори на 223 общински и 21 държавни училища в страната стартират от днес. Подборът е за образователни институции, в които няма назначен титуляр, както и за училища, чиито директори са придобили право на пенсия.

Конкурсът протича в два етапа. Първият е писмен изпит, който включва решаване на тест. Кандидатите трябва да постигнат минимум 30 точки, за да бъдат допуснати до втория етап. Той представлява събеседване с кандидата, което включва решаване на казуси и защита на концепция за стратегическо управление на съответната институция.

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За участие в конкурсите кандидатите трябва да имат висше образование с образователно-квалификационна степен „магистър“, най-малко пет години учителски стаж и да отговарят на останалите нормативно определени изисквания за заемане на длъжността.

Документите за участие се подават до 2 ноември тази година.

Редактор: Никола Тунев