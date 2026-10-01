Земетресение с магнитуд 3,0 по скалата на Рихтер е регистрирано край Тополовград тази сутрин в 7:24 часа.

Епицентърът на труса бил на 5,1 километра северозападно от града, на 65 км от Хасково и на 250 км от София.

Регистриран е трус в Благоевградско

"Нямаме данни явлението да е усетено от населението, няма и щети", посочиха оперативните дежурни в община Тополовград, цитирани от кореспондента на БТА в Хасково Николай Грудев.

Редактор: Дарина Методиева