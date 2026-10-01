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Няма нанесени щети
Земетресение с магнитуд 3,0 по скалата на Рихтер е регистрирано край Тополовград тази сутрин в 7:24 часа.
Епицентърът на труса бил на 5,1 километра северозападно от града, на 65 км от Хасково и на 250 км от София.
Регистриран е трус в Благоевградско
"Нямаме данни явлението да е усетено от населението, няма и щети", посочиха оперативните дежурни в община Тополовград, цитирани от кореспондента на БТА в Хасково Николай Грудев.Редактор: Дарина Методиева
Източник: Николай Грудев, кореспондент на БТА в Хасково
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