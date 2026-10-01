„Задържаният за убийството на бизнесмена Илиян Филипов – Славчо Мегеров, е бил негов близък приятел от детството и негов съдружник в продължение на около година и половина". Това коментира журналистът Кирил Борисов от „24 часа" в ефира на „Твоят ден” по NOVA NEWS. Според него именно отношенията между двамата могат да са важна част от разследването.

По думите на Борисов Мегеров и Филипов били съдружници от 2024 г. до октомври 2025 г. в компания, в която притежавали равни дялове. „Разделят се след година и половина. Задържаният излиза от тази фирма и влизат други хора“, коментира журналистът.

Борисов посочи още, че фирмата е придобила около 9 декара земя в престижен столичен квартал в района на Витоша, където имало проект за изграждане на жилищен комплекс. „Не ми се връзва Славчо Мегеров, който от 90-те години е криминално проявен и осъждан, да бъде съдружник в такъв бизнес“, каза Борисов.

„Възможно е Мегеров да е имал някакъв личен мотив да убие Илиян Филипов“, заяви журналистът. По думите му трябва да се изясни и с кого е поддържал връзки задържаният.

Има данни, че задържаният за смъртта на Илиян Филипов се занимава с поръчкови убийства

Журналистът Николай Стайков от „Извън ефир" също коментира случая. Той заяви, че в публикации на bird.bg има твърдения за връзка между Мегеров и обкръжението на Христофорос Аманатидис – Таки. Те обаче не са потвърдени официално от разследващите.

Според Стайков тази информация според него поставя случая в по-широк контекст, свързан с отношенията между институциите и организираната престъпност.

Кирил Борисов посочи, че по всичко изглежда, че Мегеров ще бъде привлечен като обвиняем за убийството. Той обаче подчерта, че предстои да стане ясно дали разследването ще стигне до други лица и евентуален поръчител. „Струва ми се, че става дума за личен мотив заради финансови средства“, коментира Борисов.

Целия разговор гледайте във видеото.

Редактор: Дарина Методиева