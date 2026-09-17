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По данни на МВР баща му го е намушкал няколко пъти с нож, след което се е самоубил
Продължава разследването за убийството на 6-годишното момче в София. По данни на МВР баща му го е намушкал няколко пъти с нож, след което се е самоубил.
Баба откри 6-годишния си внук мъртъв с множество прободни рани, бащата скочил от петия етаж (СНИМКИ)
От полицията уточняват, че през 2023 година мъжът е бил настанен за лечение в психиатрично заведение, но след това е приемал редовно предписаните му медикаменти. Семейството е нямало финансови затруднения, сочат първоначалните данни от престъплението.
Редактор: Станимира Шикова
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