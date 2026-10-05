Разследват финансово престъпление в университетската болница „Св. Георги“ в Пловдив. По информация на NOVA акцията е свързана с предполагаемо източване на средства от Националната здравноосигурителна каса.

Малко преди 8.00 ч. в понеделник полицейски автомобили и микробуси са влезли в първа база на лечебното заведение на бул. „Васил Априлов“. Органите на реда са при Отделението по ревматология и Отделението по нефрология. Разпитват се лекари, служители и пациенти и се изземва медицинска документация. Част от пациентите, които е трябвало да бъдат приети в клиниката тази сутрин, са върнати.

Част от чакащите са дошли в ранните часове на деня и пътуват от други населени места. По думите им не са получили информация за случващото се.

"Записаха ни данните. Казаха ни, че нито можем да влизаме, нито да излизаме. Все едно сме затворници", разказа един от пациентите.

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Междувременно е получен сигнал за поставено взривно устройство в пловдивската прокуратура.

Акцията продължава, като към момента няма официална информация от полицията, прокуратурата или ръководството на лечебното заведение. Очаква се по-късно през деня властите да дадат повече подробности за разследването.