Трима лекари отиват на съд за случая с 6-годишния Ангел Райчев, който почина след продължително дентално лечение под обща упойка в пловдивска болница през април 2025 г.

Окръжната прокуратура в Пловдив внесе обвинителен акт срещу двама анестезиолози за причиняване на смърт поради немарливо изпълнение на медицинската професия. На съд е предадена и стоматоложката, лекувала детето, за извършване на дентални процедури под обща анестезия в болница, която според прокуратурата не е имала разрешение за тази дейност.

Ангел, който е от пловдивското село Белащица, умира на 4 април 2025 г. след стоматологична интервенция под обща анестезия.

Още двама лекари са с обвинения за смъртта на 6-годишно дете, починало след зъболечение в Пловдив

Според обвинението първият анестезиолог е избрал неправилна доза от медикамент, използван при извеждането на детето от упойката. Прокуратурата твърди, че дозировката не е била съобразена с възрастта и теглото на 6-годишното момче.

За лекаря се твърди още, че не е разпознал навреме настъпило животозастрашаващо усложнение и не е проследил лично възстановяването на детето до пълното му излизане от анестезията, възстановяването на защитните рефлекси и стабилизирането на дишането. Според обвинението той е напуснал работното си място.

Вторият анестезиолог е обвинен, че не е направил правилна първоначална оценка на състоянието на момчето, не е разпознал животозастрашаващото усложнение и не е предприел навреме необходимите действия за осигуряване на свободни дихателни пътища.

Според прокуратурата действията и пропуските на двамата лекари независимо един от друг са допринесли за смъртта на детето. Те са предадени на съд за причиняване на смърт при немарливо изпълнение на професионална дейност, представляваща източник на повишена опасност.

Третият лекар, който ще отговаря пред съда, е стоматоложката, извършила денталното лечение на Ангел. Обвинението срещу нея е различно.

Според прокуратурата между 23 февруари 2024 г. и 4 април 2025 г. тя е лекувала малолетни пациенти под обща анестезия в нарушение на установения ред. Сред пациентите е било и починалото 6-годишно момче.

Държавното обвинение твърди, че болницата не е разполагала с необходимото разрешение за извършването на този вид медицинска дейност. Стоматоложката е предадена на съд за упражняване на професията в нарушение на установения ред.

До обвинителния акт се стига след продължило повече от година разследване. Разпитани са свидетели, анализиран е голям обем медицинска документация и е изготвена седморна комплексна съдебномедицинска експертиза. Именно след анализ на заключенията на експертите през март 2026 г. прокуратурата съобщи, че обвиненията по случая са разширени и конкретизирани.

За трагедията NOVA съобщи на 6 април 2025 г. - два дни след смъртта на детето. Тогава беше образувано следствено дело, а здравните власти започнаха проверки.

От денталната клиника заявиха, че при 6-годишния Ангел са настъпили неочаквани усложнения.

По-късно родителите на Ангел – Магдалена и Георги Райчеви – сами потърсиха NOVA и разказаха подробно за последните часове на сина си. По думите им момчето имало кариеси и пулпити, а след като няколко стоматолози отказали да извършат необходимото лечение, семейството се съгласило то да бъде направено под обща упойка.

Родителите твърдяха, че предварително са били уверени, че анестезията няма да продължи повече от около два часа. По думите им обаче процедурата продължила приблизително четири часа.

Майката разказа пред NOVA, че когато Ангел бил изведен след интервенцията, още тогава забелязала, че диша трудно. Бащата също твърдеше, че състоянието на момчето видимо се влошавало, а по ръцете и устата му се появило посиняване.

Бабата на детето, която е анестезиолог, пристигнала в болницата и също забелязала проблеми с дишането. По думите на семейството впоследствие състоянието на Ангел станало критично. Детето било интубирано отново и започнали реанимационни действия.

Момчето било транспортирано до УМБАЛ „Свети Георги“ в Пловдив, но животът му не могъл да бъде спасен. В медицинските документи, с които семейството разполагаше, като причини за смъртта бяха посочени остър белодробен оток, остра левокамерна сърдечна недостатъчност и състояние след обща анестезия и реанимация.

Денталната клиника за смъртта на 6-годишния Ангел: Настъпиха неочаквани усложнения

Тогава екипът на NOVA потърси за позиция лекарите, посочени от семейството, но не получи коментар. Смъртта на 6-годишния Ангел предизвика и протести пред частната клиника в Пловдив, на които граждани настояваха случаят да бъде изяснен и да бъде потърсена отговорност, ако се установят нарушения.

След приключването на разследването обвинителният акт срещу тримата лекари вече е внесен в Окръжния съд в Пловдив, който предстои да разгледа случая.

Редактор: Цветина Петкова