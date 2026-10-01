Тяло на починал човек е било открито в района на Комините на Витоша. Сигналът за случая е получен във вторник, потвърдиха от Планинската спасителна служба.

След подаването му към мястото е изпратен екип на ПСС - София. По-късно спасителите свалили тялото от планината. Не се съобщават повече подробности за самоличността на починалия и обстоятелствата около смъртта му.

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Междувременно от Планинската спасителна служба информират, че условията за туризъм в планините днес са добри. На повечето места времето е слънчево, а във високите части духа слаб до умерен вятър. Сутрешните температури са около и под нулата.

Спасителите призовават туристите да използват маркираните маршрути и да не се отклоняват от обозначените пътеки. Препоръчва се подходяща за условията екипировка и напълно зареден мобилен телефон.

Редактор: Цветина Петкова