Софийският апелативен съд остави за постоянно в ареста Васил Михайлов, известен като прокурорския син. Магистратите потвърдиха решението на Окръжния съд в Кюстендил, а определението им е окончателно.

Мярката „задържане под стража“ е свързана с европейска заповед за арест, издадена от Гърция. В същото време Михайлов изтърпява остатъка от присъдата си в затвора в Самораново.

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Пред съда защитникът му Ивайло Юруков заяви, че престъпленията, за които гръцките власти обвиняват Михайлов, се определят като тежки според местното законодателство и могат да доведат до доживотна присъда. По думите му обаче към европейската заповед за арест не са приложени документи, които да подкрепят твърденията за вината на клиента му.

Защитата настоя още, че няма реален риск Михайлов да се укрие или да извърши ново престъпление при по-лека мярка. Адвокатът посочи, че към момента той така или иначе се намира в затвора.

Прокурор Росица Слабакова защити обратната теза и поиска постоянният арест да остане в сила. Като аргументи тя посочи предишното поведение на Михайлов и обстоятелството, че срещу него се водят няколко производства, сред които и дело за жесток побой. По думите на прокурора в миналото той се е укривал повече от девет месеца.

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В началото на заседанието Михайлов отказа да свали качулката си, като обясни, че външният му вид е променен и не желае да бъде сниман. Изпод якето му се виждаше дълга брада. Заради отказа да изпълни разпореждането да свали качулката съдът му наложи глоба от 250 евро.

Редактор: Цветина Петкова