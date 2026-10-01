Асен Ненчев е новият изпълнителен директор на Българската агенция за инвестиции (БАИ). Той поема поста от днес със заповед на вицепремиера и министър на икономиката, инвестициите и индустрията Александър Пулев.

Ненчев има повече от 20 години професионален опит, натрупан в България и Великобритания. Работил е в областта на корпоративните финанси, енергетиката, бизнес трансформацията и стратегическото развитие, като е заемал ръководни позиции и е участвал в управителни и надзорни органи в публичния и частния сектор.

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Професионалният му път включва работа за международни финансови компании в Лондон, сред които Merrill Lynch и Société Générale. Бил е и изпълнителен директор на „София Тех Парк“, където е отговарял за управлението на организацията и развитието на стратегическите ѝ направления.

Новият ръководител на БАИ е магистър по мениджмънт от Imperial College London и бакалавър по икономика и бизнес от University College London. Дипломната му работа е посветена на преките чуждестранни инвестиции и влиянието им върху икономическия растеж.

Той наследява на поста Ангел Иванов, който досега изпълняваше временно длъжността изпълнителен директор на Българската агенция за инвестиции.

Редактор: Цветина Петкова