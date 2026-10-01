"Даунинг стрийт" събира данни за обществената подкрепа Великобритания да се присъедини обратно към Европейския съюз. Официални лица са се обърнали към експерти, мозъчни тръстове, различни организации и социологически агенции за това как гражданите се отнасят към идеята за връщане в Блока.

Анди Бърнам: Brexit донесе повече вреди, отколкото ползи (ВИДЕО)

Част от министрите искат повторното влизане да бъде обещано в манифеста на управляващата Лейбъристка партия, но имало и опасения дали подобен ход няма да доведе до възхода на партията "Реформирай Обединеното кралство" на Найджъл Фараж. В сряда, премиерът Анди Бърнам заяви, че Brexit е нанесъл повече вреда, отколкото полза.

Редактор: Цветина Петрова