Снимка: iStock
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За 10 дни: Повече от 3,8 милиона души са посетили Октоберфест в Мюнхен (ВИДЕО)
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Руски ракетни атаки по Киев убиха дете и причиниха пожари
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Пожари и разрушения след руска атака с ракети и дронове по Киев и района на Одеса
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Петимата арестувани край база „Феърфорд“ са британски граждани, заподозрени в подготовка на атака
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Руски дрон порази сградата на Националната академия на науките в Киев, има загинал (ВИДЕО)
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Папата пристигна в Мец, където произнесе реч за обединена Европа (СНИМКИ)
Официални лица са се обърнали към експерти, мозъчни тръстове, различни организации и социологически агенции
"Даунинг стрийт" събира данни за обществената подкрепа Великобритания да се присъедини обратно към Европейския съюз. Официални лица са се обърнали към експерти, мозъчни тръстове, различни организации и социологически агенции за това как гражданите се отнасят към идеята за връщане в Блока.
Анди Бърнам: Brexit донесе повече вреди, отколкото ползи (ВИДЕО)
Част от министрите искат повторното влизане да бъде обещано в манифеста на управляващата Лейбъристка партия, но имало и опасения дали подобен ход няма да доведе до възхода на партията "Реформирай Обединеното кралство" на Найджъл Фараж. В сряда, премиерът Анди Бърнам заяви, че Brexit е нанесъл повече вреда, отколкото полза.Редактор: Цветина Петрова
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