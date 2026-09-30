Дрон е навлязъл във въздушното пространство на Молдова и се е разбил край село Хърбовец в централната част на страната, съобщи Министерството на отбраната на Молдова.

Летателният апарат е навлязъл във въздушното пространство на страната около 5:43 ч. местно време и е паднал в района на село Хърбовец, на 40 километра от столицата Кишинев, където е експлодирал.

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По предварителни данни няма пострадали при взрива. Към мястото са били изпратени екипи на молдовската полиция и армия, които да извършат оглед и да установят произхода на дрона.

❗️ [ 🇲🇩 MOLDAVIE | 🇷🇺 RUSSIE | 🇺🇦 UKRAINE ]



🔸Un drone a violé l’espace aérien moldave avant de s’écraser et d’exploser près de Hîrbovăț, dans le district d’Anenii Noi, au cours de la nuit, en pleine vague de frappes russes contre l’Ukraine. Aucun blessé n’a été signalé.



En… — Little Think Tank (@L_ThinkTank) September 30, 2026

Инцидентът става на фона на поредна масирана руска атака срещу Украйна. Според украинските военновъздушни сили Русия е използвала 188 дрона, 86 от които реактивни, както и ракети „Циркон“, „Оникс“ и „Искандер“.

Украинските военни съобщиха, че са свалили или неутрализирали 155 дрона и пет ракети.

Редактор: Георги Иванов