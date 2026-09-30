Летателният апарат е навлязъл експлодирал в село на 40 километра от Кишинев

Дрон е навлязъл във въздушното пространство на Молдова и се е разбил край село Хърбовец в централната част на страната, съобщи Министерството на отбраната на Молдова.

Летателният апарат е навлязъл във въздушното пространство на страната около 5:43 ч. местно време и е паднал в района на село Хърбовец, на 40 километра от столицата Кишинев, където е експлодирал.

Руски ракетни атаки по Киев убиха дете и причиниха пожари

По предварителни данни няма пострадали при взрива. Към мястото са били изпратени екипи на молдовската полиция и армия, които да извършат оглед и да установят произхода на дрона.

Инцидентът става на фона на поредна масирана руска атака срещу Украйна. Според украинските военновъздушни сили Русия е използвала 188 дрона, 86 от които реактивни, както и ракети „Циркон“, „Оникс“ и „Искандер“.

Украинските военни съобщиха, че са свалили или неутрализирали 155 дрона и пет ракети.

Редактор: Георги Иванов
Източник: The Kyiv Independent

Добави ни в предпочитани източници в Google

Последвайте ни

tracking tracking tracking tracking tracking tracking tracking