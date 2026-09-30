Все още е твърде рано да се посочи конкретен мотив за убийството на бизнесмена Илиян Филипов в Пловдив, а разследващите вероятно тепърва подреждат целия пъзел около престъплението. Това коментира криминалният журналист от „Клуб Z“ Стефан Миланов в ефира на предаването „Твоят ден“ по NOVA NEWS по повод показното убийство на бизнесмена в града под тепетата.

По думите му при подобно тежко престъпление трябва да се подхожда изключително внимателно към всякакви предположения за причините и евентуалния извършител. „Чисто оперативно и технически съм сигурен, че самите разследващи, които са на терен, все още не са наясно с целия пъзел“, посочи Миланов.

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Според него начинът, по който е извършено престъплението, поставя пред разследващите въпроса дали зад него стоят сериозни икономически или други интереси. „Лошата новина е, че все още има подобни престъпления. Добрата новина е, че са сравнително редки на фона на това, което помнят хората от по-отдавна“, каза Миланов.

По думите му такива престъпления „носят абсолютно професионален почерк“. „Такива хора обикновено не ги убиват заради пиянска свада или нещо старо“, коментира журналистът.

Той припомни и развитието на бизнеса на Илиян Филипов. По думите му историята започва със сравнително малка дейност - производство на снаксове в гараж. „После са си купили един камион да прекарват снаксовете и са установили, че всъщност в камиона има повече „хляб", отколкото в снаксовете", разказа Миланов.

Така постепенно се развива транспортният бизнес на ПИМК. Според журналиста компанията се превръща в сериозен фактор в товарните превози. „Това е мащабен бизнес. Казват, че тази транспортна фирма е най-голямата на Балканите“, посочи той.

Миланов коментира и развитието на частните товарни превози у нас. Според него отслабването на ролята на държавните товарни превози е създало ниша, в която са се развили няколко големи частни компании, сред които и ПИМК.

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Попитан дали в публичното поведение на Филипов е имало сигнали за напрежение, търговска война или политическа намеса, Миланов беше категоричен, че на този етап не може да се направи подобен извод.

В разговора беше припомнен публичният конфликт между Илиян Филипов и бизнесмена Иван Петлешков. В свое отворено писмо Филипов определя Пловдив като „феодален град“ и отправя твърдения за влияние върху различни структури в града. В обвиненията му са намесени местни институции, медии, полиция, прокуратура и политически фигури в София.

Според Миланов е напълно логично разследващите да потърсят за разпит всички хора, с които убитият бизнесмен е имал конфликти. Това обаче, подчерта журналистът, не означава, че някой от тези конфликти непременно има връзка с убийството.

Според Миланов на високите нива на бизнеса икономическите и други интереси често са силно преплетени. По думите му бързото развитие на един голям бизнес неизбежно може да създаде и сериозни противници. „Бързото изстрелване в космически височини на бизнеса ти гарантира силни врагове", коментира Миланов.

Той обаче отново подчерта, че към момента няма достатъчно информация, която да позволява тези общи наблюдения да бъдат превърнати във версия за конкретното убийство.

Журналистът обърна внимание и на връзката между големия бизнес и собствеността върху футболни клубове през годините. Миланов посочи, че е прегледал имената на собствениците на двата големи пловдивски клуба - „Ботев“ и „Локомотив“, и според него списъкът включва редица влиятелни фигури от бизнеса.

„Във футбола също собственици стават неслучайни лица“, коментира той.

Журналистът отбеляза, че през годините е имало случаи, при които големи бизнесмени са поемали финансирането на футболни клубове след намеса или настояване от страна на политическата власт.

За Илиян Филипов обаче Миланов направи важно уточнение: „Мисля, че човекът в конкретния случай не е такъв, защото той май е харесвал това, което прави“.

Целия разговор гледайте във видеото.

Редактор: Цветина Петкова