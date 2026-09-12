МВР и прокуратурата ще дадат брифинг в понеделник, на който ще представят повече информация за хода на разследването по смъртта на шестима мъже при хижа "Петрохан" и под връх Околчица, научи NOVA.

Готови са две нови експертизи за смъртта на шестимата по делото „Петрохан“

Очаква се да бъде представена съдебнопсихиатрична и психологична експертиза, която следва да даде насоки за възможните мотиви за смъртта на групата с неформален лидер Ивайло Калушев.

Случаят „Петрохан-Околчица”: 300 000 лв. дарения за НПО-то на Калушев за 4 години, вдигната е банковата тайна за 44 сметки

Според източници от разследването активните действия по разкриване на всички факти и обстоятелства по случая не са спирали като само преди дни са проведени нови разпити на свидетели. Продължава изясняването и на финансовото състояние на загиналите, източниците на даренията, като за целта са били назначени и данъчно ревизии.