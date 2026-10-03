България посреща тленните останки на цар Самуил - събитие, дълго чакано и с дълбок смисъл за нашата страна. Повече от 1000 години след смъртта си един от най-значимите владетели на българската държава се завръща у дома. Днешният ден е знак на почит към паметта на царя и спомен за неговия живот в името на България.

Останките му бяха предадени на българската държава от Гърция. Именно там - на остров Свети Ахил, архитектът, професор и изследовател Николаос Муцопулос открива костите на Самуил.

СНИМКИ ОТ ЦЕРЕМОНИЯТА ПО ПОСРЕЩАНЕТО НА ТЛЕННИТЕ ОСТАНКИ ВИЖТЕ ТУК

► 14:45 ч. Тленните останки на цар Самуил бяха положени в специалния саркофаг в храма. Той беше изработен в цех за мраморни изделия във Велинград по инициатива на Министерството на културата и с благословението на патриарх Даниил.

Решението за вида на саркофага е на Софийската митрополия. Той е с размери приблизително 2,30 м дължина, 90-100 см ширина и 85-90 см височина и е предвиден да побере дървения ковчег.

Орнаментите върху саркофага включват изображения на два лъва със Самуиловата крепост, два пауна с двореца на Самуил, икона на архангел Михаил и христограм, първата и последната буква на гръцката азбука - алфа и омега, както и изображение на герба от плащеницата, с която е погребан българския цар. Името на Самуил също е изписано върху саркофага. Той беше сглобен на място в базиликата и поставен в южната част на напречния кораб.

► 14:10 ч. Ковчегът с тленните останки беше пренесен до храма „Света София”. Българският патриарх и Софийски митрополит Даниил отслужи запокойната молитва в съслужение с митрополити, епископи и свещенослужители от Българската православна църква - Българска патриаршия.

Снимка: БТА

► 13:58 ч. Държавната церемония „България посреща цар Самуил“ продължава с шествие до базиликата „Света София - Божия премъдрост“, където ще бъде отслужен трисагий - кратка запокойна молитва.

Шествието тръгна от площад „Княз Александър I“, премина по бул. „Цар освободител“, ул. „Георги С. Раковски“, ул. „Оборище“, за да стигне до базиликата „Света София - Божия премъдрост”.

Снимка: БТА

► 13:55 ч. Българският химн озвучи площада. Отекнаха и 21 топовни салюта.

► 13:45 ч. Премиерът Румен радев произнесе слово.

„Този площад помни много паради и шествия. През него тече шумната река на нашата история. Днес сме се събрали заедно, за да изпълним една вълнуваща мисия и един отдавна очакван дълг. Пред нас са тленните останки на цар Самуил. Нему се падна тежката орис да брани родината в бурния ветровал на Балканския полуостров, в съседство с могъщата Византийска империя, да отстоява земите ни и на изток, и на запад, да понася удари в гръб, често - и от своите близки“, каза премиерът.

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Той припомни историческата роля на цар Самуил и изпитанията, през които преминава България по време на неговото управление. „На Самуил се пада тежката участ да прекара живота си в непрестанни войни, в отстояването на българщината и така... 40 години. Да изживее триумфа на Траянова врата и поражението при Сперхей. Да понася болката от раните редом с войниците си. Последният епизод от живота на нашия велик владетел е достоен за библейска трагедия“, каза той.

Снимка: БГНЕС

Радев подчерта и значението на историческото споразумение между София и Атина. По думите му то укрепва стратегическото партньорство между двете страни, както и приятелството и доверието между българския и гръцкия народ.

Министър-председателят благодари на всички българи, дипломати, учени, политици, които в последните 60 години не са спрели да полагат усилия, за да си върнем царя.

По думите му днешното събитие показва, че когато българите застанат заедно зад значима национална цел, могат да преодоляват препятствията. „Днес един символ на държавническа доблест и на воински добродетели ще намери своя вечен дом в София - там, откъдето е тръгнал. Днес, след 1000 години, в родината се завръщат не просто тленните останки на един от най-великите ни владетели. Днес ние посрещаме неговия дух, неговата непримиримост, неговата безпределна вяра в отечеството и завета му да пазим България“, каза премиерът.

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► 13:35 ч. Ковчегът пристигна на площад „Княз Александър I". Районът е изпълнен със стотици граждани и официални лица.

Снимка: БГНЕС

На церемонията „България посреща цар Самуил" присъстваха президентът Илияна Йотова, председателят на Народното събрание Михаела Доцова, министри, депутати.

► 13:20 ч. Кортежът с тленните останки потегли към центъра на София. Маршрутът му преминава по бул. „Брюксел“, бул. „Цариградско шосе“, бул. „Цар Освободител“. Военният камион с ковчега е ескортиран от Военна полиция, специализирани полицейски автомобили „Пустинни котки“ и мотоциклетисти.

Снимка: БТА

► 13:00 ч. Самолетът с останките на владетеля кацна на летището в столицата.

Снимка: БТА

► 12:31 ч. „Спартан"-ът навлезе в българското въздушно пространство. Самолетът беше прехванат от две двойки изтребители МиГ-29 и F-16, които го ескортират. Формацията ще прелети над площад „Княз Александър I", където ще се състои официалната церемония по посрещането на реликвата.

► 12:13 ч. Военно-транспортният самолет „Спартан", който транспортира тленните останки от Гърция до България, излетя от Солун.

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► 10:25 ч. Предаване на тленните останки в Солун

То се състоя на официална церемония в Музея на византийската култура в Солун, в присъствието на министър-председателя Румен Радев и гръцкия му колега Кириакос Мицотакис. Това се случи по силата на споразумение между двете страни.

Снимка: БГНЕС

Преди полагането на подписите Радев заяви, че с това решение "изпълняваме морално завещание". Той изказа „най-дълбока благодарност“ към Мицотакис „за политическото лидерство, мъдростта и куража“ за постигането на „тази историческа за нашите две страни договорка“.

„За това допринесоха общите ни усилия и мъдростта на редица държавници, учени, дипломати и всички обикновени хора, така че успяхме да загърбим сенките на миналото и да изградим доверие, основано на взаимно уважение и приятелство“, посочи Радев и цитира думите на Сократ, че най-важното в живота на човека е да има истински приятел.

Снимка: БГНЕС

Премиерът на Гърция Кириакос Мицотакис също потвърди, че двустранните отношения между България и Гърция са на най-доброто ниво и изтъкна пълноценното сътрудничество в редица сфери включително културата. Мицотакис на свой ред цитира българска поговорка, според която добрият съсед е по-близък и от брат.

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От своя страна България предава на Гърция 48 предмета, основно църковна утвар от няколко манастира в Беломорска Македония, които са спасени от българските учени по време на Първата световна война.

След официалната церемония в Солун Радев и Мицотакис проведоха и двустранна среща.

► Какво включва церемонията в София?

След кацането на самолета с тленните останки на летище „Васил Левски" - София, те бяха транспортирани до площад „Княз Александър I". Изтребителите, придружаващи "Спартан"-а повторно прелетяха над района.

Снимка: БГНЕС