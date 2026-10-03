Завръщането на тленните останки на цар Самуил в България е не само исторически, но и дълбоко духовен момент за вярващите. Така го определи протойерей Антоний Милушев в специалното студио на NOVA, като подчерта, че за църквата смъртта не е край. „Няма живи и мъртви за нашия Спасител Исус Христос, в Него всички сме живи“, каза той и допълни: "Завръщането на българския владетел е изключително вълнуващ момент, защото той се връща в своята родина, в тази държава, която е защитавал“.

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Протойерей Милушев направи и историческа връзка със София и старинния храм-базилика „Света София“. „Със сигурност знаем, че от София той се е насочил към Траянови врата, където е първата битка между него и Василий II“, посочи той. По думите му при Траянови врата Самуил постига „блестяща победа“, а след това успява да освободи северна България. „Знаем също, че баща му Комитопул Никола е бил управител на София“, допълни духовникът. Той посочи и преместването на българския патриарх от Дръстър в София като още една историческа връзка с града и заключи, че в историческата памет името на Самуил е свързано със „славни неща“.

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