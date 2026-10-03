Русия атакува втори от големите мостове над Днепър в украинската столица Киев. Тази нощ е ударен Северният мост. Движението е спряно заради щети по пътната настилка и тролейбусните линии.

По-рано през седмицата Русия нанесе удари по Южния мост, което предизвика големи задръствания.

Южният мост в Киев е напълно затворен след пети руски удар в рамките на денонощие

Около една трета от населението на Киев живее на източния бряг на реката. Градът има общо 8 моста над Днепър, като някои от тях са само железопътни или пешеходни.

Русия редовно обстрелва цивилни обекти, но отрича че го прави. Миналата зима бяха атакувани топлоцентралите, което остави стотици хиляди без парно.

Редактор: Георги Иванов