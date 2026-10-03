Повече от 1000 години по- късно Видин пази спомена за една от най-драматичните битки между цар Самуил и Василий II. Осем месеца византийската армия обсажда Видин. За връзката на Самуил с Видин и защо от крайдунавския град искат да го свържат още по- силно със своята история?

В началото на XI век Видин се оказва с една от ключовите български крепости на северозапад.

„Цар Самуил е управлявал Видин и видинската крепост. Грешно е да се смята, че той е свързан само с македонските земи. Той е управлявал тук дълго време. Самуил застава начело на борбата с Византия, която продължава около 40 години“, разказа историкът Калин Виденов.

Стопкадър: NOVA

През ранната пролет на 1002 година Василий II идва ненадейно пред стените на видинската крепост. „Започнала една от най-продължителните обсади в средновековната ни история, която продължила осем месеца. Отбраната на крепостта е водена лично от Самуиловия син - Гаврил Радомир“, уточни Виденов.

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А докато византийската армия е пред стените на Видинската крепост, Самуил предприема поход към Одрин с надежда по този начин да спаси Видин.

„Самуил се опитва всячески да отвлече вниманието на Василий II от Видин, като напада на 15 август Одринската крепост. Неговата цел е била тук Василий да снеме обсадата от града и по този начин да запази видинската крепост, която е била изключително важна за него в този момент. Но въпреки това Василий решава да продължи с обсадата на крепостта”, разказа още историкът.

В продължение на осем месеца войските на император Василий II се опитват да превземат Видин. Крепоста е превзета през 1002 г. Историкът казва, че се смята, че византийската войска е останала в населеното място през зимата.

Стопкадър: NOVA

Днес крепостта „Баба Вида“ все още пази следите от времето, когато цар Самуил е бил във Видин.

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