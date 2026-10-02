Археологът проф. Людмил Вагалински от Националния археологически институт с музей при БАН се е познавал лично с откривателя на тленните останки на цар Самуил проф. Николаос Муцопулос.

В специалното студио на NOVA „Самуил: Завръщането на българския цар“ проф. Вагалински каза, че е напълно убеден и няма съмнение, че това наистина са останките на цар Самуил. „Още 2012 г. имах възможност, заедно с екип от трима човека, за първи път да направим оглед на останките на царя. Сега възможността ни беше много по-широка. За пореден път сме в Солун, в Музея за византийска култура. Нямам никакви съмнения, вече завършихме своята работа“, категоричен бе проф. Вагалински.

По думите му Северна Македония няма каквито и да било исторически доказателства и документи, за да оспорва произхода на Самуил. „Историята за онези драматични събития е добре позната“, допълни той.

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Според проф. Вагалински доказателствата, че това са останките на цар Самуил, са сбор от много аргументи. „На първо място – в наоса на църква от началото на 11 век се погребват само царе. Второ – това е църквата „Свети Ахил“, за това няма съмнение, която е издигната по нареждане на самия Самуил. В самите исторически данни от византийските хронисти е споменато, че Самуил след битката при Ключ е починал на блатистия остров Преспа. Вътре в гроба му, който за наше щастие е непокътнат, за разлика от останалите три, е намерена плащеница от много фина коприна със златни нишки и с герба на две хищни птици, хералдически поставени. А парчето от ризница, което е намерил проф. Николаос Муцопулос, също е много фино изработено и също позлатено“, разказа още археологът.

Проф. Вагалински допълни, че ще придружи тленните останки на цар Самуил до София.

Целия разговор чуйте във видеото.

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Редактор: Цвета Лазаркова