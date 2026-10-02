Министърът на здравеопазването Катя Ивкова разпореди проверка в Отделението по трансфузионна хематология на УМБАЛ „Св. Анна“ след сигнал за отказ да бъдат приемани кръводарители заради липса на хранителни пакети.

Проверката ще бъде извършена от Изпълнителната агенция по лекарствата. Поводът е информация, разпространена в социалните мрежи, според която желаещи да дарят кръв са били връщани, тъй като лечебното заведение не разполагало с предвидената за кръводарителите храна.

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Инспекторите трябва да установят какво точно се е случило и как УМБАЛ „Св. Анна“ организира приема на кръводарители и предоставянето на полагащата им се подкрепително-тонизираща храна.

Ще бъдат проверени и твърденията, че служители на отделението са купували храни и напитки със собствени средства, за да може приемът на кръводарители да продължи.

От Министерството на здравеопазването уточняват, че средствата за храната на кръводарителите се осигуряват чрез Националния център по трансфузионна хематология. Всеки месец центърът превежда на УМБАЛ „Св. Анна“ по 10,23 евро за всеки кръводарител.

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От тази сума 4,09 евро са предназначени конкретно за подкрепително-тонизираща закуска. Осигуряването ѝ е задължение на самата болница, която отговаря и за организацията на работата в отделението.

От Вдравното министерство подчертават, че Отделението по трансфузионна хематология е структурно звено на УМБАЛ „Св. Анна“, а не част от Националния център по трансфузионна хематология. Резултатите от проверката ще бъдат обявени от Министерството на здравеопазването. Ако бъдат установени нарушения, ще бъдат предприети съответните действия.

Редактор: Цветина Петкова