Инсултът винаги се случва - независимо дали е делник, или празник. Много студеното и много топлото време са проблемни – времето „помага” за случването му. Това заяви началникът на Клиниката по неврология в УМБАЛ "Св. Анна" доц. Росен Калпачки в ефира на „Денят на живо” по NOVA NEWS.

Основен акцент на гостуването му беше управленската програма в сфера „Здравеопазване”. „В управленската програма не видях думата инсулт. Много важно е да се обърне внимание върху болниците за „долекуване” – да се намерят болници, които не функционират много добре и да се превърнат в такива центрове”, уточни специалистът. Той обърна специално внимание на медикаментите, които обикновено се неглижират - лекарствата за възстановяване.

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Доц. Калпачки коментира едно състоянията, които се причиняват от инсулта – афазията. „Афазията е разстройство при възпроизвеждането на речта. Най-често тя се получава след инсулт. Обикновено се фокусираме над двигателните и менталните последици, но афазията е нещото, което прави човека различен”, изтъкна той.

Началникът на Клиниката по неврология обърна внимание и на рисковите фактори. „Най-важният рисков фактор е високото кръвно налягане. Влияние оказват и технологиите и пиенето. По отношение на храната трудно може само с лошо хранене да си доведете инсулт”, каза той.

Целия разговор гледайте във видеото.

Редактор: Никола Тунев