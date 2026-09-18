Петко Петков - следовател от специализиран отдел 02 „Криминален“ в Националната следствена служба, е предложен за изборен член на Висшия съдебен съвет от квотата на следователите. Той е номиниран от негови колеги от НСлС, следствените отдели в окръжните прокуратури и военно-окръжните прокуратури.

Петко Петков има над 33 години професионален стаж и започва кариера си през 1995 г. като „последователно заема длъжностите помощник следовател в Районна следствена служба - Елин Пелин, следовател в Районна следствена служба - Елин Пелин и заместник ръководител, изпълняващ функциите на ръководител на Районна следствена служба град Костинброд“. От 1998 г. е следовател в стопанския отдел на Столична следствена служба, а от 2000 г. е ръководител на Осмо териториално отделение. В периода от 2002 г. до 2010 г. е директор на Окръжна следствена служба Благоевград и директор на Столична следствена служба.

Стою Зругов и Васил Петков са предложени за членове на ВСС от квотата на съдиите

През 2010 г. е избран за заместник-директор на НСлС, като от 2014 г. и до настоящия момент е следовател там.

Редактор: Цветина Петрова