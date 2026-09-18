Правителството обяви какви ще бъдат мерките в подкрепа на гражданите по отношение на високите цени на горивата. Какъв ще бъде ефектът от тях? Темата коментираха изпълнителният директор на Съюза за стопанска инициатива Михаил Кръстев и бившият социален министър Христина Христова в ефира на „Твоят ден” по NOVA NEWS.

Сред основните мерки е "инфлационният чек" от 50 евро за лица и семейства с доходи под линията на бедност, които получават социално подпомагане. От помощта ще се възползват над 550 000 души.

Христова определи помощта като "добре насочена". "Не приемам мярка за всички хора. Това обаче са наистина уязвимите хора - които получават социални помощи, за отопление, хората с увреждания, семейства и др. Аз мисля, че няма как да кажем, че не е добре даването на тези 50 евро", смята тя.

От своя страна Кръстев заяви, че ефектът върху домакинствата ще бъде ограничен. "Не мисля, че ще има особен ефект. Всяка една мярка трябва да се гледа като ефект за хазната. Отпускането на тези средства няма да навреди чак толкова, а ще подпомогне. Големият проблем, когато се отпускат хеликоптерни пари, е, че с тях се стимулира потреблението, което покачва цените на стоките и услугите", посочи той.

Пада акцизът на пропан-бутана, отпускат допълнителни средства на най-бедните

Двамата коментираха и премахването на акциза върху пропан-бутана, което според правителството ще доведе до по-ниска цена на колонката. Бившият социален министър подчерта възможния ефект върху таксиметровия транспорт. "Доколкото съм информирана, огромна част от таксиметровия транспорт използва пропан-бутан. Надявам се това да е важно, за да не се повишават цените на такситата", допълни Христова.

Според Кръстев основният въпрос е как мярката ще се отрази на бюджета. "Не знаем какъв е срокът за прилагане на мярката. Ако е за повече от 1 месец, при положение че имаме фискална криза, не е много хубаво да се взима от приходната част в бюджета", каза Кръстев.

Целия разговор гледайте във видеото.

Редактор: Ивайла Маринова