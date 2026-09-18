Правителството представи пакет от мерки за подкрепа на домакинствата, бизнеса и земеделските производители заради високите цени на горивата. Сред тях са помощи за над 550 000 души, подкрепа за транспорта и земеделието, както и премахване на акциза върху пропан-бутана.

Основните мерки са:

• „Инфлационен чек“ от 50 евро за лица и семейства с доходи под линията на бедност, които получават социално подпомагане. От него ще се възползват над 550 000 души.

• Премахване на акциза върху пропан-бутана, което според правителството ще доведе до значително намаляване на цената на колонката.

• Подкрепа за хората, които използват автомобили с газови уредби. Тя ще важи до края на годината, като при необходимост може да бъдат въведени и допълнителни мерки.

• Подкрепа за публичния транспорт, включително ученически и медицински превози, с фокус върху малките и отдалечените населени места.

• Подкрепа за тежкотоварните превозвачи, като вече са предоставени 55 млн. евро директна помощ.

• 170 млн. евро за земеделските производители, като 100 млн. евро от тях са за компенсации заради разликата в цените между 2025 и 2026 г.

• Земеделските производители ще получат подпомагане от близо 44 евроцента за литър гориво.

Общият пакет от мерки е на стойност над 300 млн. евро.

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Подкрепа за домакинствата

Министърът на труда и социалната политика Наталия Ефремова представи мярката „инфлационен чек“. Тя предвижда еднократна помощ от 50 евро за лица и семейства с доходи под линията на бедност, които са част от системата за социално подпомагане.

В подпомагането попадат общо осем групи, в които влизат над 550 000 души. Изплащането ще започне през октомври и ще се извършва по банков път или чрез пощенски оператор, в зависимост от начина, по който хората получават социалните си помощи.

За получаването на средствата няма да е необходимо подаването на допълнително заявление. Не се изисква и притежаването на автомобил.

Общият бюджет на мярката е 30 млн. евро.

Мярка за автомобилите с газови уредби

Вицепремиерът и министър на икономиката, инвестициите и индустрията Александър Пулев определи подкрепата за хората, които използват автомобили с газови уредби, като една от ключовите мерки.

„Дали сме една много важна конкретна мярка, свързана с хората, които оперират автомобили с газова уредба. Това е най-критичната и най-масовата стъпка, която правителството ще осигури като подкрепа към най-уязвимите“, заяви Пулев.

По думите му мярката ще бъде в сила до края на годината. „Ако се наложи, ще бъдат добавени още мерки в зависимост от ескалацията на напрежението в Ормузкия проток“, посочи той.

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Подкрепа за бизнеса и транспорта

Пулев заяви, че правителството вече е предприело превантивни мерки, заложени още през юли в бюджета за 2026 г. По думите му мерките са финансово обезпечени и е изпратена нотификация до Европейската комисия. Очаква се те да започнат да действат още преди края на месеца.

„Държавата е плътно до хората, уязвимите семейства и домакинствата с ниски доходи. Намираме с общи усилия локални решения за глобални проблеми“, заяви Пулев.

Той посочи, че са предвидени таргетирани мерки за земеделието, транспорта, логистиката и тежкотоварните превози. Целта е по-високите цени на горивата да не водят до допълнително поскъпване на храните и услугите.

„55 милиона бяха предоставени като директна подкрепа към тежкотоварните превозвачи. По-голямата част от тях се конкурират на европейските пазари, така че тази субсидия беше изключително важна, за да не се губи нивото на конкурентоспособност“, обясни той.

Пулев посочи още, че ефектът върху централния бюджет от премахването на акциза върху пропан-бутана ще бъде около 15 млн. евро.

170 млн. евро за земеделието

Министърът на земеделието и храните Пламен Абровски подчерта, че голяма част от настоящите мерки са били предвидени още в бюджета за 2026 г. „Въпреки че беше наричан „лош бюджет“, той бе изготвен така, че да предвиди кризите, които се случват в момента“, заяви Абровски.

Той посочи, че основен приоритет остава подкрепата за земеделските производители. За нея са отделени общо 170 млн. евро. От тази сума 100 млн. евро са предвидени за компенсации заради разликата в цените между 2025 и 2026 г. „Това означава, че земеделските производители ще получат подпомагане от близо 44 евроцента за литър гориво“, поясни Абровски.

По думите му средствата са важни за стабилността на българското производство в настоящата икономическа обстановка.

Министърът направи сравнение с Франция и Испания, където също се прилагат подобни механизми за подпомагане. По думите му Франция подпомага земеделските производители с 15 цента на литър, а Испания – с 20 цента. Абровски посочи, че Гърция и Румъния не са предвидили средства за подобен тип подпомагане.

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Ще продължи ли повишаването на цените?

На въпрос какво да очакват гражданите, които пазаруват всеки ден, и дали цените ще продължат да се увеличават, Абровски заяви, че правителството е предприело мерки срещу спекулативния ръст. „Трябва да бъде ясно на българските граждани, че цените започнаха да се увеличават безконтролно през 2024 г., когато се заговори за влизане в еврозоната“, припомни министърът.

По думите му в продължение на една година – от август 2024 г. до август 2025 г. – страната не е имала законодателен механизъм за ограничаване на поскъпването. Такова ограничение е въведено на 1 август 2025 г., а настоящият кабинет е удължил срока му.

„Удължихме Закона за въвеждане на еврото с още една година, с което до 1 август 2027 г. сме сложили ограничение цените да се вдигат, само ако има икономическа обоснованост“, подчерта Абровски.

Той уточни, че повишение на цените ще бъде възможно единствено при наличие на реални икономически причини.

Като допълнителна гаранция за стабилност министърът посочи финансовия пакет от над 300 млн. евро, насочен към индустрията, производството и гражданите. „С тези мерки гарантираме, че необосновано повишаване на цените не може и няма да има“, заяви Пламен Абровски.

На въпрос дали мерките за земеделците гарантират, че цените на основните храни няма да се повишават, министър Абровски обясни, че подпомагането на първичното производство цели инфлацията от скъпите горива да не се пренася по веригата към потребителите. Той беше категоричен, че „ако няма икономическа обоснованост, няма причина цените да бъдат повишавани”, и допълни, че регулаторите като НАП, КЗК и КЗП ще влязат в своята роля, за да гарантират интереса на гражданите.

По думите му целта е пазарът да остане предвидим, а цените да се движат спрямо реалните разходи, а не под натиска на спекулата.

Редактор: Дарина Методиева