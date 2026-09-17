Близо 8000 безработни ще получат възможност за работа през 2026 г. по програми и мерки, финансирани от Министерството на труда и социалната политика. Други над 6000 души ще могат да преминат обучения, с които да придобият нови умения и да увеличат шансовете си да намерят работа.

Това предвижда одобреният от правителството Национален план за действие по заетостта за 2026 г. За изпълнението му са осигурени близо 45 млн. евро от държавния бюджет.

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Основното внимание ще бъде насочено към хората, за които намирането на работа обикновено е по-трудно. Сред тях са младежи до 29 години, които нито работят, нито учат, хора с трайни увреждания, безработни над 55 години, както и хора с ниско образование или без професионална квалификация. Предвиждат се мерки и за продължително безработните, които са извън пазара на труда повече от година.

Част от средствата ще бъдат използвани за обучение и преквалификация. Целта е хората да придобият умения, които действително се търсят от работодателите, включително на фона на все по-широкото навлизане на дигиталните технологии и промените в икономиката, свързани с прехода към климатична неутралност.

Увеличават се и възнагражденията по програмите за субсидирана заетост. За работещите на пълен работен ден сумата се повишава от 550,66 на 620,20 евро. Младежите по програмата „Старт на кариерата“ ще получават 732 евро вместо досегашните 649,34 евро.

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По-високи възнаграждения са предвидени и за младежките и ромските медиатори - 758 евро при 672,35 евро досега. Заплатите на психолозите и мениджърите на случай по програмата „Активиране на неактивни лица“ се увеличават от 756,71 на 853 евро.

Отделно по проекта „Красива България“ ще бъдат разкрити работни места за 300 души в строителството. Очакванията на правителството са чрез мерките през 2026 г. безработицата да се понижи до 3,5%, а делът на работещите сред хората на възраст между 20 и 64 години да достигне 77%.

Редактор: Цветина Петкова