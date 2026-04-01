Над 45 200 заявления са подадени за получаване на помощта от 20 евро заради покачването на цените на горивата. Информацията съобщи служебният министър на труда и социалната политика Хасан Адемов след заседанието на Министерския съвет.

Срокът за кандидатстване за компенсацията приключи на 31 март. Мярката беше активирана от правителството, след като средната цена на дребно на дизела в страната се задържа на 1,60 евро за литър за трети пореден ден. Очаква се първите плащания по мярката да започнат след 15 април.

„Освен тези над 45 000 души, има и над 1 100 000 души, които могат да получат тази компенсация, без да подават документи, защото имат банкови сметки в Агенцията за социално подпомагане. След преценката на Националната агенция за приходите дали отговарят на критериите, те ще получат своята компенсация автоматично“, заяви Адемов.

Ако мярката бъде активирана и през месец април, гражданите, подали вече заявления през март, ще получат автоматично компенсации, без да се налага да кандидатстват отново.

Като продължение на политиката за подкрепа за уязвимите групи в условията на криза на редовното си заседание Министерският съвет предприе действия по реалното стартиране на мярката „Заетост без бариери“. С 41 милиона евро в рамките на 2-годишен период ще бъдат разкрити работни места за близо 15 хиляди души, предават още от пресцентъра на социалното министерство.

„Тези работни места ще бъдат за трайно безработни, за хора, които трудно намират реализация на пазара на труда, за такива с увреждания и за тези, които започват първа работа. Една от най-важните групи, които имат право на участие в тази мярка, са хората над 55-годишна възраст, които нямат достатъчно осигурителен стаж, за да придобият право на пенсия“, обясни Адемов.

Тези близо 15 000 безработни ще бъдат наемани през бюрата по труда, а основната им дейност ще бъде насочена към превенция на бедствията – почистване на дерета, на речни корита, укрепване на критичната инфраструктура и други. Срокът на заетост ще бъде различен в зависимост от различните уязвими групи – между 6 месеца и две години.

С решението си днес Министерският съвет създаде специален координационен механизъм, който ще определя критичната инфраструктура и ще координира действията на институциите. Сред включените ведомства са Министерството на труда и социалната политика, Министерството на вътрешните работи, Националното сдружение на общините, Министерството на културата, Министерството на околната среда и водите, Министерството на земеделието.

Адемов даде пример как ще действа мярката: „Само преди няколко дни в Търговище имаше наводнение. В случаи като този общините ще имат право да сключват бързо договори с Агенцията по заетостта, за да може своевременно да им бъдат насочени работници и да се окаже подкрепа“. Министърът допълни, че с мярката, от една страна, ще бъдат подпомогнати общините, а от друга – безработните. „Те ще имат възможност не да бъдат бенефициенти на социалната система, а ще им бъде осигурена възможност за доходи чрез труд“, отбеляза Адемов.

По време на извънредното заседание на Народното събрание трябваше да бъдат изслушани финансовият министър Георги Клисурски и този на икономиката - Ирина Щонова. Това обаче не стана, защото докато дойде техният ред, кворумът в залата падна и заседанието беше прекратено.

Как изглежда ситуацията с цените?

Добрата новина е, че най-масовият бензин у нас - А95, от дни стои на 1,47 евро за литър. При дизелът ситуацията е по-различна. Последните дни показаха тенденция за покачваме с два цента на ден, но сега пък има застой на 1,68 евро за литър. Суровият петрол сорт „Брент” тази седмица отново доближи границата от 120 долара за барел, но от седмици варира между 100 и 120 долара за барел.

Редактор: Ина Григорова