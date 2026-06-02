Украинският президент Володимир Зеленски предупреди, че е възможно тази вечер руските сили отново да предприемат масирана атака срещу Украйна, предаде "Ройтерс".

„Според нашето разузнаване е възможно тази вечер да има още една широкомащабна атака“, каза Зеленски във вечерното си видеообръщение.

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При снощните руски атаки в цялата страна бяха убити най-малко 22-ма души и още около 100 души бяха ранени.

„Моля ви, настоятелно ви призовавам да обръщате внимание на предупрежденията за въздушна тревога“, изтъкна украинският президент.

Редактор: Цветина Петрова