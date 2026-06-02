18 души са загинали, а над 100 са ранени по последни данни при мащабна руска въздушна атака срещу Украйна през изминалата нощ. Сред загиналите има две деца. Сред най-тежко засегнатите градове са Киев и Днепър, където избухнаха пожари в жилищни сгради след удари с ракети и дронове. В столицата е загинал един човек, а ранените са най-малко 51.



Местните власти съобщават за сериозни разрушения и предупреждават, че под отломките на ударените жилищни сгради може да има затрупани хора. Киев е бил подложен на атака с балистични ракети, а жителите са били призовани да останат в убежищата, според военната администрация.

По данни на украинските военновъздушни сили Русия е изстреляла 73 ракети и 656 дрона. От тях 40 ракети и близо 600 дрона са били свалени или неутрализирани. Основна цел е бил Киев, а поразените обекти в различни части на страната са близо 40. Без електрозахранване са останали около 140 000 жители на украинската столица.

Украинският президент Володимир Зеленски призова Европа да разработи свои собствени системи за противовъздушна отбрана и поиска по-голяма подкрепа от Вашингтон след поредния смъртоносен обстрел с дронове и ракети от страна на Русия. „Европа се нуждае от собствена противоракетна отбрана, за да може тази война най-накрая да бъде прекратена. А помощта от Съединените щати за доставката на ракети за системите „Пейтриът“ е абсолютно необходима“, написа Зеленски в социалните мрежи.

"Първата атака пръсна стъклата, а във втората загина дъщеря ми. Един шрапнел я удари. Отиваше от кухнята към коридора, но не стигна до коридора”, сподели 70-годишната Тетяна, която живее в Днепър.



"Помня първите два удара. Но след това съм бил в такова състояние, че не помня следващите. Когато се свестих, около мен имаше само разрушения. Господ ме е предпазил. Жилището ми също е разрушено”, разказа 66-годишният Володимир също от Днепър.

По последни данни дрон е ударил петролна рафинерия в Южна Русия, предизвиквайки пожар. Засега не се съобщава за ранени.

Министерството на отбраната на Руската федерация заяви днес, че масираните удари по Украйна през нощта са били насочени към военни обекти и са били в отговор на "терористичните актове" на територията на Русия, предаде ТАСС.

"В нощта срещу 2 юни, в отговор на терористичните актове на киевския режим, въоръжените сили на Русия нанесоха масивен удар с високоточно оръжие с голям обсег с въздушно, наземно и морско базиране", пише в изявление на руското министерство на отбраната.

В текста се посочва, че са били използвани хиперзвукови ракети и дронове, с които са били атакувани предприятия от отбранителната промишленост в Киевска, Запорожка, Харковска, Днепропетровска, Полтавска, Хмелницка и Сумска област. Поразени са били обекти на горивната и транспортната инфраструктура на Украйна, използвани в подкрепа на украинската армия, както и военни летища, добавя руското ведомство.

Ударите бяха нанесени, след като миналата седмица Москва обяви, че подготвя "систематични удари" по обекти в Киев в отговор на смъртоносния украински удар по общежитие в град Старобелск в контролираната от Москва Луганска област. При атаката бяха убити 21 души, много от които са момичета на възраст между 14 и 18 г.

Говорителят на Кремъл Дмитрий Песков заяви днес, че конфликтът "може да приключи до края на деня", ако украинският президент Володимир Зеленски разпореди на своите формирования да напуснат контролираните от Москва територии. По думите му Русия би предпочела да постига целите си по мирен път, но ако Киев продължи да отказва да преговаря, войната ще продължи.

