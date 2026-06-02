Днес Министерството на културата официално предаде за управление на Община Велико Търново Архитектурно-музеен резерват „Трапезица“ - недвижима културна ценност с национално значение и изключителна държавна собственост, съобщават от културното ведомство.

Предаването беше извършено с подписването на предавателно-приемателен протокол в изпълнение на решението на Министерския съвет от април тази година за безвъзмездно предоставяне за управление на резервата на общината за срок от 10 години и на сключения договор между Министерството на културата и Община Велико Търново.

С приключването на процедурата се създават необходимите условия за предприемане на конкретни действия по опазването, поддържането и развитието на резервата, включително за решаването на натрупани през годините инфраструктурни и геозащитни проблеми в района.

Особено важно е, че вече ще могат да бъдат предприети необходимите мерки за справяне със свлачищните процеси по хълма Трапезица, които през последните години създаваха риск както за културното наследство, така и за безопасността на гражданите и посетителите. Темата беше поставена на вниманието на Министерството на културата от областния управител на Велико Търново в началото на 2026 г., а правителството и Министерството на културата предприеха необходимите действия за осигуряване на институционална и финансова рамка за решаването на проблема.

Предоставянето на управлението на Община Велико Търново ще даде възможност за по-бързо и ефективно реализиране на дейности по консервация, реставрация, социализация и туристическо развитие на резервата, както и за продължаване на археологическите проучвания в един от най-значимите исторически комплекси в България, посочват от културното ведомство.

Министерството на културата ще продължи да упражнява своите правомощия по Закона за културното наследство и да работи в тясно партньорство с местната власт и Регионалния исторически музей - Велико Търново за опазването и популяризирането на Трапезица.

С днешното предаване държавата изпълнява поетия ангажимент за устойчиво управление на културното наследство и създава реални предпоставки за ускоряване на дейностите по укрепване, опазване и развитие на един от символите на средновековната българска държавност.

