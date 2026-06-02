Той е откаран в болница

Работник пострада при инцидент в ТЕЦ „Бобов дол“ в понеделник, съобщиха от пресцентъра на Областната дирекция на МВР – Кюстендил.

42-годишният мъж паднал от ламаринен покрив на височина около 2 метра. Пострадалият е с три счупени ребра и е настанен за лечение в столична болница.

Дежурна полицейска група е извършила оглед на място. По случая е образувано досъдебно производство и е уведомена е прокуратурата, предаде кореспондентът на БТА в Кюстендил Ярослав Ставрев. 

Работник е с опасност за живота след трудова злополука в Разград

Редактор: Дарина Методиева
Източник: Ярослав Ставрев, кореспондент на БТА в Кюстендил

Последвайте ни

tracking tracking tracking tracking tracking tracking tracking