Работник пострада при трудова злополука във фирма, находяща се в западната промишлена зона на Разград.

Около 16 часа на 31 януари при демонтаж на осветителни тела 40-годишен мъж от село Стражец пада от подвижно скеле. Транспортиран е в МБАЛ - Разград с мозъчно сътресение и кръвоизлив. Настанен е в Спешно помощ с опасност за живота.

По случая е образувано досъдебно производство.

Редактор: Цветина Петкова