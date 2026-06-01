Разбиха организирана престъпна група за трафик на мигранти, съобщи главният комисар в ГД „Гранична полиция“ Антон Златанов в публикация в социалните мрежи. Част от задържаните са свързани със случая от курортното селище Лозенец, където миналата година беше открит микробус с 19 мигранти. Шофьорът скочи от превозното средство в движение в опит да избяга, застрашавайки живота на пътниците.

При операцията е спрян автомобил с петима мигранти от Иран и Алжир, пътували от Турция през Гърция до България. „Контролирано и безопасно ги спряхме преди да влязат в София“, посочва той, като уточнява, че зад волана е бил 34-годишен молдовец.

Паралелно са извършени претърсвания на три адреса в София, където са задържани трима сирийци - високо ниво в йерархията на групата. Те са привлечени като обвиняеми и са задържани за 72 часа по искане на наблюдаващ прокурор от Софийската градска прокуратура.

Още трима души от Грузия, Молдова и Йордания са обявени за международно издирване. По данни на „Гранична полиция“ групата е действала от 2025 г., като основна нейна дейност е била организирането на канал за нелегален трафик на мигранти през страната.