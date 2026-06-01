В първия ден от новата седмица и празник на децата гости в студиото на "Пресечна точка" бяха политологът Ирина Шекерова, образователният директор Александър Иванов и брокерът Димитър Калайджиев.

Седмичните анализатори обсъдиха една от най-горещите теми в последните дни - Баба Алино или "градът фантом", за който цяла Варна и държавните институции (не) знаят. Днес собственици на имоти в незаконния град край Златни пясъци се събраха, за да обсъдят как могат да защитят правата си. На разговор беше поканен представител на инвеститора, украинската група "КУБ".

След това на фокус беше желаното възнаграждение от младите българи - 3 500 евро. За тях ниско възнаграждение е 846 евро според проучването е на JTN и Bulgaria Wants You. Макар и с лек спад от миналата година, все пак повечето от младежите виждат бъдещето си в България.

