Снимка: Цеца Алексова, NOVA
Количеството наркотично вещество е над 250 кг
Разбиха организирана престъпна група, разпространявала високорискови наркотични вещества. Операцията е на Държавна агенция „Национална сигурност“ и ГДБОП, под ръководството на Окръжна прокуратура - Бургас.
Акцията е реализирана в населени места на територията на областите Бургас и Ямбол, като при нея са задържани всички четирима участници в престъпната схема, всеки от тях на около 30-годишна възраст. По данни на разследващите групата е действала координирано и е била обект на продължително наблюдение и оперативна разработка в продължение на два месеца. Трима от четиримата задържани са били заловени в момент, когато прехвърляли наркотичните вещества от едно превозно средство в друго. Извършени са претърсвания на всички използвани адреси и автомобили.
В хода на операцията са установени и иззети над 250 килограма марихуана. По цени на съдопроизводството стойността на откритото наркотично вещество се изчислява на повече от 2 милиона евро.
В използваната от групата база - бивш склад за зърно на земеделска кооперация в село Зимница, е открит и малък хеликоптер без регистрационни номера. По предварителни данни има съмнения, че летателният апарат е използван за наркотрафик. Същият хеликоптер е бил засичан от властите и преди около година.
Разследващите уточняват, че се работи по изясняване на цялата престъпна мрежа, включително начина на разпространение и евентуални международни връзки.
На едно от лицата е повдигнато обвинение за организиране и ръководене на организирана престъпна група с користна цел, както и за притежание и разпространение на наркотични вещества. Останалите трима са обвинени за съучастие. За координатора законът предвижда наказание от 5 до 15 години затвор, а за участниците - от 3 до 10 години лишаване от свобода. Предвижда се и глоба за действия по поръчение част от глоби от 10 000 до 50 000 евро.
