Бърза и адекватна реакция при бедствия, законосъобразна работа и стратегии за привличане на инвестиции по места са основните задачи и цели, които министър-председателят Румен Радев набеляза пред областните управители по време на работна среща.

Премиерът изиска от областните управители в максимално кратки срокове да направят преглед и актуализация на плановете по места в случай на бедствия или кризи. Целта е организацията на място да гарантира незабавна реакция в помощ на хората и максимално бързо ситуацията да бъде преодоляна. С оглед на предстоящите летни месеци акцент беше поставен върху опасността от пожари и засушавания.

Радев изтъкна значението на координацията с кметовете и с териториалните структури на изпълнителната власт. Той посочи също, че от областните управители се очаква да заемат принципни позиции в интерес на гражданите и да бъдат още един възпиращ фактор срещу закононарушения.

Министър-председателят специално обърна внимание на дългосрочното развитие на областите. Според Радев областните управители следва да имат стратегически поглед върху развитието на областите и да положат целенасочени усилия за привличането на инвестиции по места.

Почистването на речните корита, управлението на държавните активи и текущи процедури по европейските програми също бяха сред обсъдените теми на днешната среща, в която участваха министърът на околната среда и водите Росица Карамфилова, както и заместник-министри от министерствата на земеделието и храните, на регионалното развитие и благоустройството, на труда и социалната политика, на туризма и на културата.

