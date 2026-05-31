Над 100 декара площ и 104 построени сгради – всичките без разрешителни. И институции, пренебрегвали въпроса с години. Това е историята на „Баба Алино” – местност край Варна, за която доскоро малцина бяха чували, но днес всички познават като незаконния град до морската столица, който доскоро беше невидим за властите.

Отстрани всичко изглежда прекрасно – модерни сгради до морето, но и сред горска зеленина, площадки за игра и спокойна обстановка.

Тази картина през последните дни вдигна на крака редица институции в държавата – от премиера, през депутати, до настоящата и бивша власт на Варна.

Зад строителството стоят компанията „КУБ” и нейният собственик Олег Невзоров. Сигнали за нередности около строителството са подавани от 2023 година насам. Проверките видимо не дават резултат. В момента в комплекса живеят около 100 души, предимно украинци, избягали от войната. Разказват, че избират мястото, след като попадат на реклами за него. При покупките нямали никакви проблеми с документите.

„Извикахме български юрист, който да провери документите. Всичкото беше наред. Всички документи имаше. И ние имаме нотариални актове на нашите апартаменти. Ние сме обикновени хора, продали жилищата си в Украйна, вложили парите тук. И още имаме да плащаме с години”, разказва Диана, която е собственик на апартамент.

Репортер: Саня Петкова

Редактор: Ина Григорова