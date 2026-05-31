-
Строителството в „Баба Алино”: Открити са поредица от нарушения (ОБЗОР)
-
Иван Шишков: Всички лъжат за „Баба Алино”
-
Съдия Владислава Цариградска: Докато имаме завладени хора и институции, няма да получим правосъдие и правов ред
-
Димитър Маринов: Виждам много позитивна промяна в България
-
540 километра свобода: Да прекосиш България на скейтборд
-
„Да хванеш гората”: Бесарабска българка и италианец създават ферма за магарета в България
Скандалът с „Баба Алино” се превърна във фокус на общественото и политическото внимание
Над 100 декара площ и 104 построени сгради – всичките без разрешителни. И институции, пренебрегвали въпроса с години. Това е историята на „Баба Алино” – местност край Варна, за която доскоро малцина бяха чували, но днес всички познават като незаконния град до морската столица, който доскоро беше невидим за властите.
Отстрани всичко изглежда прекрасно – модерни сгради до морето, но и сред горска зеленина, площадки за игра и спокойна обстановка.
Тази картина през последните дни вдигна на крака редица институции в държавата – от премиера, през депутати, до настоящата и бивша власт на Варна.
Зад строителството стоят компанията „КУБ” и нейният собственик Олег Невзоров. Сигнали за нередности около строителството са подавани от 2023 година насам. Проверките видимо не дават резултат. В момента в комплекса живеят около 100 души, предимно украинци, избягали от войната. Разказват, че избират мястото, след като попадат на реклами за него. При покупките нямали никакви проблеми с документите.
„Извикахме български юрист, който да провери документите. Всичкото беше наред. Всички документи имаше. И ние имаме нотариални актове на нашите апартаменти. Ние сме обикновени хора, продали жилищата си в Украйна, вложили парите тук. И още имаме да плащаме с години”, разказва Диана, която е собственик на апартамент.
Повече гледайте във видеото.
Репортер: Саня ПетковаРедактор: Ина Григорова
Последвайте ни