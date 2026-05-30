-
Празник на розата в Карлово: Производители алармират за ниски изкупни цени и липса на работници
-
Незаконният град край Варна: Арх. Саралиев коментира, че общината е тероризирана от архитектурната общност
-
Колко ще ни струват чадър и шезлонг това лято
-
В царството на дивите орхидеи: Защо Ивайловградско е един от най-интересните региони в Европа (ВИДЕО)
-
Началникът на ДНСК: Строежът на "Баба Алино" няма как да бъде узаконен
-
Какво ще се случи със собствеността на имотите, закупени в "Баба Алино"
В екологичната акция се включиха 27 души от четири града
За девета поредна година водолази от сдружение „Приятели на морето - Бургас” организират почистване на морското дъно край остров Света Анастасия. Тази година в инициативата се отзоваха 27 водолази от Търново, Варна, Шумен и Бургас, това съобщи председателят на сдружението Стоян Димитров.
Екологичната акция дава официалния старт на летния туристически сезон на острова, като програмата там ще продължи в рамките на три дни.
"Да почистим морето!": Водолази и доброволци чистят пристанището в Созопол
На морското дъно винаги има какво да се чисти, защото морето носи отпадъци, а и „не всички са достатъчно съзнателни”, обясни Димитров. Той уточни, че в момента видимостта под водата е доста ниска заради цъфтежа на планктона, което ще бъде малко затруднение за хората. Председателят на сдружението обаче бе категоричен, че „всички са опитни водолази, всички са свикнали да се гмуркат в Черно море” и изрази надежда, че ще се справят със задачата.
Относно най-нетрадиционните предмети, откривани в дълбините, той си спомни за първото почистване преди девет години, когато пред кея на острова е бил намерен битов хладилник. Иначе водолазите се натъкват на всякакви неща, които хората изхвърлят, като най-често това са опаковки от продукти, кенчета, както и пластмасови или хартиени чашки от кафе, допълни Стоян Димитров.
Повече гледайте във видеото.
Последвайте ни