Последните два дни на май ще са ветровити със силни западни пориви. Дневните температури ще се движат в интервала 25-30 градуса. Съботата ще бъде слънчева с временни увеличения на облачността следобед. Условия за кратък валеж от летен тип – с гръмотевици и риск от градушка, ще има само в крайните североизточни части на страната.

След слънчевата сутрин в неделя, в часовете следобед и привечер ще има летни валежи в Южна и Източна България. По-опасни гръмотевични процеси ще се оформят в областите по Черноморието.

Предстоящата първа седмица на юни, с която настъпва метеорологичното лято, ще бъде топла, но с неустойчива обстановка. Във всеки от дните обаче ще има потенциал за локални следобедни летни бури с интензивни извалявания, резки пориви на вятъра и гръмотевични процеси с риск от градушки. Дневните температури ще са летни и в някои части на страната ще достигат 32-33 градуса.

