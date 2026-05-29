Продължаването на войната между Русия и Украйна нанася удар върху репутацията на руския президент, което до известна степен обяснява и ескалацията на военните действия, особено през последните две седмици. Това коментира Ангел Найденов, бивш министър на отбраната, в предаването „Денят на живо”.

„Основание за подобно твърдение дава атаката на 24 май с повече от 90 балистични крилати ракети и повече от 600 дрона, които бяха използвани в тази атака, включително хиперзвуковата ракета „Орешник”. Мнозина анализатори казват, че тази атака с „Орешник” е лишена от реален военен смисъл и е преди всичко акт – политически и психологически, заплаха, демонстрация на сила, в търсене на пропаганден ефект.”, каза Найденов.

Според него в резултат на тази ескалация е и последният инцидент с удара на дрон в Румъния.

Ангел Найденов коментира още, че хората, живеещи по границите с Русия не са спокойни. По думите му има множество случаи на инциденти на териториите на Балтийските страни и на Полша.

„Винаги има място за дипломация, още повече, че стратегията, която прилага Европейският съюз, се движи по формула, която поставя на първо място именно дипломатическата активност. До този момент, обаче, на дипломатическа активност се разчиташе преди всичко в лицето на посредниците – САЩ и американския президент. В това отношение Европа търси своята роля и нивото на своето представителство, търси подходящ преговарящ или екип от преговарящ. Само че въпросът е дали Русия иска да преговаря с ЕС.”, коментира бившият министър на отбраната.

По думите му според това, което се чува в последните дни, Русия не разглежда ЕС като неутрален участник.

Според Ангел Найденов новата власт у нас демонстрира, че се придържа към стратегията на ЕС.

