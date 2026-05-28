Върховният представител на Европейския съюз по външната политика и сигурността Кая Калас предупреди, че дебатът около това кой да представлява Европа в евентуални бъдещи преговори с Русия може да се превърне в капан, който обслужва интересите на Москва.

„Смятам, че това е капан, в който Русия иска да влезем - да обсъждаме кой да говори с тях, при положение че те вече избират кой е подходящ и кой не“, заяви Калас при пристигането си за неформална среща на външните министри от ЕС в Кипър.

Тя призова европейските държави да не позволяват фокусът да се измества от същинските политически въпроси. „Нека не влизаме в този капан. Преговорите винаги са екипна работа. Съдържанието е много по-важно от това кой ще представлява Европа“, подчерта тя.

Калас предупреди, че публичните спекулации около евентуални посредници или представители на ЕС могат да отклонят вниманието от стратегическите цели на Съюза. По думите ѝ Русия се стреми именно към такъв тип разсейване, като задава рамката на дебата и „подбира“ кои фигури са приемливи за преговори.

