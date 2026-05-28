Остават броени дни до началото на първия мач от Световното първенство по футбол 2026 г. Турнирът ще започне на 11 юни с двубоя между Мексико и Южна Америка, пише CNN.

Много теми са обект на внимание - от дипломатическото напрежение до ценообразуването на билетите и пътните разходи. Какво трябва да знаем, за да разберем всичко, което се случва на терена и извън него?

Цените на билетите

Цените на билетите за мачовете скочиха до нови висоти, което спира много фенове да гледат двубоите в цяла Северна Америка на живо. Най-евтините места за откриващия мач на САЩ срещу Парагвай на 12 юни вече струват над 1000 долара всеки един. Цените се покачват още повече за по-големите мачове, като билетите за финала вече достигат 32 970 долара.

Дори президентът Доналд Тръмп се присмя на някои от разходите, казвайки пред „Ню Йорк Поуст“: „И аз не бих ги платил, честно казано“, визирайки четирицифрената цена за билетите за USMNT.

Футбол и политика: Опасения за сигурността преди Мондиал 2026

ФИФА е създала платформа, чрез която притежателите на билети могат да препродават места за толкова, колкото сметнат за добре. Управителният орган не определя цените, но взема 15% отстъпка както от купувача, така и от продавача, пише още CNN. Тези билети се продават за десетки, ако не и стотици хиляди долари. Един от притежателите на билет за финала дори препродава мястото си, което е точно в задната част на стадиона, за над 11 милиона долара.

ФИФА последователно защитава ценовата си структура, заявявайки че предлага билети, започващи от 60 долара за всеки мач, включително за финала, които са разпределени специално за привърженици на квалифицирани отбори чрез съответните им национални асоциации.

„Намираме се на пазар, на който развлекателният сектор е най-развитият в света, така че трябва да прилагаме пазарни цени“, заяви президентът на Федерацията Джани Инфантино на глобалната конференция на Института Милкен в Калифорния. „В САЩ е разрешена и препродажбата на билети, така че ако продавате такива на твърде ниска цена, те ще бъдат препродадени на много по-висока. Въпреки че някои хора казват, че цените на билетите са високи, те все пак се оказват на пазара за препродажба на още по-висока цена - повече от два пъти по-висока от нашата", заяви той.

Но когато се вземат предвид разходите за полети, пътуване до мачовете и хотели, тазгодишният турнир се оказва невъзможен за много хора. А цените през следващия месец вероятно ще се повишат с нарастването на търсенето.

Участието на Иран

Друга важна сюжетна линия в подготовката за тазгодишното Световно първенство е ситуацията в Иран и как тя може да повлияе на участието на страната в турнира. Веднага след началото на войната от Техеран се чуха заявления, че няма начин играчите му да пътуват безопасно и да участват в първенството. Ситуацията стана още по-неясна, след като говорители на ФИФА, Иран и САЩ направиха коментари за това как биха могли да се развият нещата. Тръмп заяви, че Иран е добре дошъл на турнира, но намекна, че да играят в САЩ може да не е подходящо „за техния собствен живот и безопасност“. Това накара президента на иранския футбол Мехди Тадж да обсъди с ФИФА преместването на мачовете от САЩ в Мексико.

С участието на Иран под съмнение вниманието се насочи към това кой би могъл да го замести. Един от съветниците на Тръмп дори напави предложение мястото да се даде на Италия , въпреки че страната не успя да се класира. Говорител на иранското правителство обаче заяви, че отборът се готви за „гордо и успешно участие“ на Световното първенство и че ще играе мачовете си в САЩ, написа "Асошиейтед прес". ФИФА също се стреми да даде яснота по ситуацията, като Инфантино наскоро заяви, че е уверен, че ирански играчи ще се състезават.

На 21 май стана ясно, че националният отбор на Иран се е явил на срещи за издаване на визи в Анкара. Целият състав кандидатства за канадски визи, а някои играчи подадоха и заявления за влизане в САЩ .

Тръмп: САЩ приемат участието на Иран на Мондиал 2026

Иран ще играе срещу Нова Зеландия, Египет и Белгия това лято, като два мача ще се проведат в Лос Анджелис, а другият - в Сиатъл. Ако и САЩ, и Иран завършат втори в съответните си групи, те ще играят помежду си на осминафиналите в Далас на 3 юли.

Съображения за сигурност

Съществуват опасения относно безопасността на тазгодишното Световно първенство заради политическата обстановка в страните домакини. Например, след като видяха нашумели акции на ICE и научиха, че правителството на САЩ обмисля проверка на активността на посетителите в социалните медии, някои фенове решиха, че пътуването до Световното първенство не си струва.

Други може дори да нямат избор. Причината е, че Тръмп забрани пътувания от 39 държави, предимно с цветнокожо население, африкански страни и с мюсюлманско мнозинство. Те включват пълни забрани за хора от Хаити и Иран и частични ограничения за Сенегал и Кот д'Ивоар. Играчи, персонал и длъжностни лица от тези съперничещи си държави обаче ще продължат да имат достъп.

Съществуват и опасения за безопасността около Мексико, който ще бъде домакин на 13 мача в три града това лято. Тревогата е особено силна в столичния район Гуадалахара, който ще бъде домакин на четири мача. Повишените опасения произтичат от последиците от операцията на федералните сили през февруари за арестуването на Немесио Осегера Сервантес, известен още като Ел Менчо. Той е сочен за лидер на картела „Ново поколение Халиско“ (CJNG). Според Агенцията за борба с наркотиците в САЩ групата се смята за една от „най-мощните и безмилостни престъпни организации“ в Мексико. Ел Менчо беше тежко ранен по време на операцията и почина на път към болницата. Смъртта му предизвика хаос и вълна от насилие в различни части на Халиско, включително Гуадалахара. Имаше и протести пред стадион „Естадио Банорте“ в Мексико Сити след повторното му отваряне по-рано тази година.

Дебютанти

Тази година на Световното първенство повече от четири нации ще бъдат дебютанти. Подготовката върви усилено в Северна Америка. Йордания, Кабо Верде, Кюрасао и Узбекистан също ще участват за първи път в състезанието. Всички дебютанти получиха труден, но запомнящ се жребий, което означава, че ще се изправят срещу едни от най-добрите отбори и играчи в света. Йордания, например, ще се изправи срещу настоящия шампион Аржентина в последния си мач от група J, където вероятно ще се изправи лице в лице с Лионел Меси. По подобен начин Узбекистан е в същата група като Португалия на Кристиано Роналдо. Междувременно Кабо Верде ще играе срещу един от фаворитите на турнира в Испания. Кюрасао също е подложен на някои трудни изпитания в Група Е, където ще се изправи срещу европейски гигант Германия.

Играчи, които да наблюдавате

Много от големите национални футболни лиги все още са в ход, което означава, че някои от най-добрите играчи в света все още се борят за спечелване на трофеи за своите клубове. Всъщност повечето от най-добрите играчи, които се отправят към Световното първенство, играят и в Европа, като финалът на Шампионската лига на 30 май ще сложи край на европейския клубен сезон. И макар това да е добра новина за футболните фенове, развълнувани да гледат по-драматични действия, това означава, че някои играчи все още рискуват да се контузят преди Световното.

Главен герой при подобни притеснения е испанското крило Ламин Ямал. 18-годишният футболист е един от най-добрите играчи на планетата и мнозина биха били развълнувани да видят младежа на първото му Световно първенство. Но сега има опасения, че той може да не е годен да започне като титуляр за Испания, след като звездата на "Барселона" получи контузия миналия месец, докато играеше за клуба си. Не се очаква той да играе отново този сезон, но има надежди, че ще се възстанови навреме за Световното първенство през юни.

Редица играчи получиха тежки контузии, които сложиха край на мечтите им за Световно първенство. Такива са нидерландската звезда Шави Симонс и френският нападател Уго Екитике - само две от по-големите имена, които ще пропуснатат първенството. Американският отбор пострада и от контузията на нападателя Патрик Агиеманг, който не участва в мачовете. Въпреки това, редица топ играчи ще участват в турнира, включително Меси и Роналдо.

Нито една от легендите не е близо до разцвета на силите си, но това ще бъде възможност за феновете да ги видят да играят на терена може би за последен път. Важно е да се отбележи, че Роналдо все още не е печелил Световно първенство, така че ще направи всичко възможно, за да се изравни с Меси в това отношение.

Редактор: Цветина Петрова