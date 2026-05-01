Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви, че подкрепя участието на Иран на предстоящото Световно първенство по футбол, което ще се проведе в Северна Америка през юни и юли.

Коментарът идва, след като президентът на ФИФА Джани Инфантино потвърди, че иранският национален отбор ще участва в турнира и ще изиграе част от срещите си именно на територията на САЩ. „Ако Джани го е казал, значи съм съгласен! Нека играят“, заяви американският президент.

Футбол и политика: Опасения за сигурността преди Мондиал 2026

По програма Иран ще изиграе първия си мач срещу Нова Зеландия на 15 юни в Лос Анджелис, след което ще се изправи срещу Белгия на 21 юни на същото място. Последният двубой от груповата фаза за отбора е срещу Египет на 26 юни в Сиатъл.

Световното първенство през 2026 г. ще бъде домакинствано съвместно от САЩ, Канада и Мексико и се очаква да е едно от най-мащабните в историята на турнира.

