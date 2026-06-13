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Проверката трябва да покаже как са действали медицинските екипи
Здравните власти започнаха спешна проверка на причините за смъртта на 6-месечно бебе в болницата в Търговище. Бебето е било преместено там от болницата в град Попово.
Детето е било със сърдечна малформация. Било е няколко дни на домашно лечение със пневмония.
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Проверката трябва да покаже как са действали медицинските екипи и дали са приложили правилното лечение.
По думите на заместник-управителят на МБАЛ - Попово д-р Диана Цонева детето е било болно от 10 дни. "Било е прегледано, преценява се, че не е за нашата болница от нашите специалисти, при което завеждащ отделението го транспортира в Търговище. Там е прегледано от голям екип от специалисти, но пневмонията и сърдечната малформация изчерпват жизнения му капацитет. Детето почива по пътя за болницата във Варна", каза тя.
Тя уточнява, че бебето не е било ваксинирано и не е минавало детски консултации.
Редактор: Никола Тунев
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