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Правителството предвижда въвеждането на подготвителен езиков клас за децата, които не владеят български език
Правителството предвижда въвеждането на подготвителен езиков клас за децата, които не владеят български език на необходимото ниво за постъпване в първи клас. Мярката е записана в управленската програма, а срокът за изпълнението ѝ е септември 2027 г.
Междувременно Министерството на образованието и науката предлага въвеждането на единен подход за оценка на развитието на децата в детската градина. Целта е още преди постъпването в училище да бъде установено дали детето е готово за първи клас и дали има нужда от допълнителна подкрепа.
Преходът от детската градина към училище често е вълнуващ, но може да бъде и притеснителен за децата и родителите. Учители споделят, че проблеми в развитието или образователни дефицити нерядко се установяват едва след започването на учебната година.
„Според мен като начален учител е от огромно значение да знаем предварително за проблемите на децата, тъй като можем да започнем да работим веднага по тях, а не тепърва да ги откриваме и да търсим решения“, обясни главният учител в начален етап на образование в 170. СУ Моника Николова.
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Предложеният от МОН подход предвижда развитието на децата да се проследява в шест области – двигателни умения, фина моторика, практически умения, когнитивно развитие, езиково развитие, както и социално-емоционални умения.
„Ако се види, че детето има затруднения в двигателното развитие, учителят ще работи през учебната година, за да развива тези умения и в края на годината ще може да проследи дали детето има напредък“, каза началникът на отдел в МОН и експерт в системата на предучилищното образование Ваня Георгиева.
В детските градини специалистите ежедневно работят с деца с различни образователни потребности. При установяване на затруднения учителите разговарят с родителите и при тяхно съгласие се включва ресурсна подкрепа.
„Извикваме родителите, съобщаваме им нашето мнение, даваме им съвети и при тяхно съгласие децата получават ресурсно подпомагане. Много често обаче имаме отказ“, разказа Дияна Янева от 135. детска градина „Мое детство“.
В училище при необходимост също се изготвят индивидуални планове за работа и се включват специалисти като психолози, ресурсни учители и логопеди. Според експертите единната оценка ще даде възможност за по-ранна реакция при затруднения. „Вярвам, че това усилие е по-скоро в полза на децата. Когато имаме ранен сигнал, имаме повече методи и повече решения, за да помогнем“, заяви специалистът по ранно детско развитие, психолог и логопед Йорданка Енева.
Предложените промени са публикувани за обществено обсъждане. Срокът за становища е до 9 септември.
Репортаж: Стажант-репортер Ивайла ВърбановаРедактор: Дарина Методиева
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