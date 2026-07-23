Китай е изградил най-голямата висококачествена образователна система в света. Тя обхваща 430 000 детски градини, начални и средни училища, 220 милиона ученици и над 15 милиона учители.

Министерството съобщи, че около 80% от учениците са изпълнили учебните стандарти по основни предмети като математика, китайски, английски и природни науки, докато 55% са постигнали отлични или добри нива. Така основното образование в Китай достига средното ниво на страните с високи доходи.

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"Стриктно спазваме изискването учениците да имат по два часа физическа активност всеки ден. По време на междучасията в училището е много оживено. На различни места в коридорите сме поставили топки, въжета за скачане и други спортни пособия, така че децата да могат да са активни по всяко време. По време на по-дългата почивка организираме баскетболни тренировки и приятелски състезания. Миналата година всички наши ученици покриха изискванията за физическа подготовка, а над 92% постигнаха добри или отлични резултати", заяви Ши Гуйфан от началното училище „Пуй Чинг“.

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Редактор: Станимира Шикова