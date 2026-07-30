От синдикат „Образование“ към КТ "Подкрепа" направиха проучване за учебното време и ваканциите. Според тях българското образование няма нужда от повече учебни дни, часове и секунди, а от по-добро обучение и цялостна реформа. Според изследването българските ученици сега учат около 180 учебни дни, което е над средното за много европейски държави.

„Няма пряка връзка между продължителността на учебното време и качеството на образованието, както и резултатите от изпитите на българските ученици. Това се доказва многократно през годините“, заяви в ефира на Обедния информационен блок по NOVA NEWS председателят на синдикат "Образование" към КТ "Подкрепа" Юлиан Петров. Според него опитите за удължаване на учебната година не са довели до по-добри резултати, а само са потвърдили, че това само по себе си не решава проблемите в системата.

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От синдиката смятат, че е необходимо да бъде променена философията на образованието. Петров изтъкна, че училището все повече изпълнява социална функция, вместо да се концентрира върху основната си мисия - качественото образование.

Една от основните препоръки на синдиката е въвеждането на по-дълга коледна ваканция - от 23 декември до 8 януари. По думите на Петров това е практика, която съществува в редица европейски държави и ще даде възможност на децата да прекарат повече време със семействата си. „Това са традиционно празнични дни, в които по-трудно се организира учебният процес“, каза той.

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Според синдиката истинските проблеми в образованието са свързани със съдържанието на учебния материал и дисциплината в училище. Петров посочи, че учениците са претоварени с прекалено голям обем информация, която често не е достатъчно тясно свързана с реалния живот.„Трябва много сериозно да се помисли за намаляване на този обем и свързването на знанията с реалността на ученика. В днешната информационна ера няма смисъл да претоварваме учениците с огромни количества информация“, заяви той.

По думите му сериозен проблем остава и неспазването на правилата в училище, включително забраната за използване на мобилни телефони по време на учебните часове. „Каквито и промени да направим, ако не гарантираме, че те ще се спазват, нещата няма да се случат“, подчерта председателят на синдикат „Образование“.

Той обърна внимание и на ролята на родителите, като отбеляза, че училището не може само да се справи с възпитанието на учениците. „Образованието в училище трябва да бъде надградено от добро семейно възпитание“, каза Петров. Според него липсата на дисциплина и недостатъчната ангажираност на част от родителите влияят пряко върху качеството на учебния процес и резултатите на учениците.

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