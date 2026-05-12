„Надяваме се бюджетът да бъде в унисон с това, което очакват българските учители по отношение и на цялостната реформа в образованието, защото тя на първо място зависи от учителите“, коментира председателят на синдикат „Образование“ към КТ „Подкрепа“ д-р Юлиан Петров в предаването „Пресечна точка“ по NOVA.

⇒ Финансови искания и нов механизъм

Д-р Юлиан Петров обяви, че синдикатът вече е изпратил писмо до новия просветен министър с конкретни искания. Основният фокус е върху бюджета за образование и размера на учителските заплати. От организацията предлагат възнагражденията на педагогическите специалисти да достигнат 125% от средната брутна работна заплата за страната за текущата година.

Заплатите на учителите: Синдикатите искат поне 6% от БВП за образование

В дългосрочен план синдикатът настоява в закона да бъде заложено учителските заплати да не падат под 150% от средната брутна работна заплата. По думите на Петров това ще приравни механизма за определяне на доходите им към този на академичните преподаватели.

Петров посочи, че в момента България е на едно от последните места по финансиране на образованието като процент от брутния вътрешен продукт и настоява за достигане на нива от 6% от БВП, каквато е европейската практика.

⇒ Предложение за отпадане на изпити

От профсъюза предлагат преосмисляне на системата на външното оценяване, по-конкретно за 4. и 10. клас. Юлиан Петров определи тези изпити като „статистика“, която не е задължителна за преминаване в следващ етап и не води до реални действия от страна на Министерството на образованието и науката за подобряване на резултатите в слабите региони. Той допълни, че тези изпити създават излишен стрес за учениците и родителите.

⇒ Готовност за протести

Синдикатът настоява за увеличение на възнагражденията в предстоящия бюджет. „Надяваме се на едно увеличение поне от 10%. Ако това го няма, признавам, че ще започнем да поглеждаме към протести и стачки“, категоричен бе д-р Петров.

