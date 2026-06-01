Издателство „Лемур“ представя португалската писателка Сара Дуарте Брандао и дебютния й роман „Кой се страхува от светците на дома“ – поетична и многопластова история за женската свобода, паметта и спасението чрез книгите.

Светците на дома са вдъхновени от скулптори, създадени от Алдино Мая, които са били отречени от общността, но са вдъхновили писателката, разказа самата тя в предаването „Социална мрежа”.

„Вдъхнови ме тази истинска история за църквата в Сао Педро дел Форада, която е била опожарена, след това построена на ново и обзаведена със скулптури на светци, които обаче не се харесали на общността и са били отречени, защото били много различни.”, сподели Сара Дуарте Брандао.

Светците са вдъхновили писателката, за да изгради един различен женски образ в главната роля. Мария Тереза е съвкупност от много жени, които авторката познава, както и от много литературни героини.

Сара Дуарте Брандао сподели, че е много развълнувана, защото книгата й за първи път се превежда в чужбина и каза, че познава България, защото е идвала през 2018 година. „Намирам много прилики между България и Португалия, включително и между жените по начина, по който се държат, без да ги познавам много добре, но смятам, че имаме много общи неща и намирам сила в тази прилика между нашите две страни и народи”, сподели още португалската писателка.

Редактор: Цвета Лазаркова