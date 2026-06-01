Случаят с незаконния комплекс край Варна, известен като „Баба Алино“, поставя сериозни въпроси за доверието в държавните институции и сигурността на гражданите, които са закупили имоти въз основа на официални документи. Решението на казуса трябва да бъде намерено в съда, а не чрез обществен натиск или политически спорове. Това заяви в "Интервюто в Новините на NOVA" адвокатът и бивш зам.-председател на Висшия адвокатски съвет Валя Гигова, коментирайки казуса с "града фантом" и намеренията на институциите да предприемат действия срещу сградите в комплекса.

По думите ѝ много от собствениците вече живеят в имотите си, притежават нотариални актове и са преминали през всички необходими процедури по прехвърляне на собствеността. „Тези хора са се доверили на държавата. Доверили са се на органите, които са издали документите, и са платили цената на жилищата си. На кого другиго да се доверят?“, попита тя.

Според нея казусът няма политически, етнически или националистически характер е изцяло правен. Тя предупреди, че подобни случаи подкопават доверието в публичните актове и институциите. „Ако бъде разрушено доверието в публичните актове, тогава е разрушено всичко. Какво ни остава?“, попита юристът.

Гигова посочи, че при направена от нея проверка не са открити разрешения за строеж и одобрени строителни книжа, което означава, че от тази гледна точка строителството е незаконно. В същото време обаче общината е издала Удостоверения за търпимост на строежите. Според адвоката преди да се пристъпи към премахване на сградите трябва окончателно да бъде установено дали тези удостоверения са законосъобразни и валидни. „До изясняване на въпроса дали Удостоверенията за търпимост са истински и валидни, тези сгради не бива да бъдат разрушавани“, категоричен е адвокатът.

Тя отбеляза още, че въз основа на издадените документи са били извършени близо 190 вписвания, включително нотариални актове и различни договори, свързани със собствеността и управлението на имотите. По думите ѝ част от терените попадат в горски фонд, но това само по себе си не означава, че върху тях не може да има застрояване. Гигова припомни, че съществува Общ устройствен план на Варна, както и опити за одобряване на Подробен устройствен план за района. „Не казвам, че удостоверенията е трябвало да бъдат издадени. Но те съществуват. Те са описани в Нотариалните актове и хората са ги видели, преди да купят имотите си“, изтъкна юристът.

Според адвоката най-потърпевши в случая са купувачите, които са действали добросъвестно и са разчитали на официалните документи и процедурите, преминали са през нотариуси, банки и общински администрации. „Тези хора са най-малко виновни. Те са се доверили на една държава, в която са вярвали, че има ред“, заяви Гигова.

Тя обърна внимание и на факта, че общината е издавала данъчни оценки, събирала е данъци при прехвърлянето на имотите, а впоследствие е продължила да начислява данък сгради и такса смет. „И изведнъж същата тази община казва: „Не, тези сгради ще бъдат разрушени“, коментира адвокатът.

Редактор: Станимира Шикова